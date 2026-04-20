セルティックス快勝でPO白星発進…6選手が2桁得点を記録、テイタムはダブルダブル

4月20日（現地時間19日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」イースタン・カンファレンス1回戦第1試合が行われ、第2シードのボストン・セルティックスと第7シードのフィラデルフィア・セブンティシクサーズが対戦した。

セルティックスは、ジェイソン・テイタム、ジェイレン・ブラウン、デリック・ホワイト、サム・ハウザー、ネミーアス・ケイタが先発。一方のシクサーズは、タイリース・マクシー、ポール・ジョージ、VJ・エッジコム、ケリー・ウーブレイJr.、アデム・ボナがスターターに名を連ねた。4月10日に虫垂炎の手術を受けたジョエル・エンビードはプレーオフ初戦を欠場している。

試合は序盤からセルティックスが主導権を掌握。テイタムが2本のダンクを含む10得点を第1クォーターで記録するなどオフェンスをけん引し、33－18と大きくリードして最初の12分間を終えた。第2クォーターでも勢いは止まらず、高確率のシュートで得点を重ね、64－46と18点差で前半を折り返す。

後半に入っても流れは変わらず、セルティックスは試合を通して一度もリードを許さず、最大35点差をつける一方的な展開に。最終的に12選手を起用する余裕の試合運びを見せ、123－91で快勝したセルティックスが、シリーズ初戦を白星で飾った。

セルティックスは、テイタムが25得点11リバウンド7アシストのダブルダブルを記録。昨シーズンの右アキレス腱断裂から復帰後、初のプレーオフで存在感を示した。さらにブラウンが26得点4リバウンド3アシストをマーク。スターターを含む6名が2桁得点を挙げ、勝利に貢献した。試合後、ブラウンは次のように語っている。

「これがセルティックスのバスケットボールなんだ。僕たちはシーズンを通してハードにプレーしてきた。プレーオフが始まった今、そのスタンスは決して変わらないよ」

一方のシクサーズは、マクシーが21得点8アシスト、ジョージが17得点を記録したものの、エンビード不在の影響もあり苦戦。3ポイント成功は23本中4本（成功率17.4パーセント）にとどまった。

シリーズ第2戦は22日、再びセルティックスの本拠地TDガーデンで行われる。

■試合結果



フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 91－123 ボストン・セルティックス



PHI｜18｜28｜25｜20｜＝91



BOS｜33｜31｜31｜28｜＝123