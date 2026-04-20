『サバ缶』「宇宙食、作れるんちゃう？」北村匠海“朝野”と生徒たちの第一歩【第2話あらすじ】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）の第2話が20日に放送される。放送を前に、場面カット、あらすじが公開された。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
■第2話あらすじ
学校存続の危機にある若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村匠海）は、生徒たちと「サバ缶を宇宙食にする」という目標を掲げる。それにはＮＡＳＡが宇宙食を作るために考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」を取得することが絶対条件。「宇宙でもどこでも、飛ばせるもんなら飛ばしたろうや」とやる気を見せるのは、菅原奈未（出口夏希）。その一言に、寺尾創亮（黒崎煌代）、福原凪沙（夏目透羽）、佐々木柚希（ゆめぽて）たちも意気込み、ＨＡＣＣＰ取得という目標に向けて一致団結する。
しかし、東京から転校してきた菊池遥香（西本まりん）はその雰囲気に馴染（なじ）めずにいた。遥香は東京の友だちのSNSを見ては落ち込み、自身は「こんなとこにいて何が楽しいの？」、「東京に戻りたい」などと書き込む日々。そんな中、両親の営むクリーニング店の店番中に朝野が客としてやってくる。「……よく来たよね、こんなとこに」と言う遥香に対して、「僕は楽しいよ。つまらなくしてるのは菊池さん自身なんじゃないかな」と答える朝野。すると、遥香はこれ以上の関わりを遮断するようにバックヤードに去ってしまう…。
同じ頃、JAXA（宇宙航空研究開発機構）で宇宙日本食開発担当となった木島真（神木隆之介）は「宇宙日本食認証基準案」の“新しい基準”を作るために最も大事な「食」の安全について、考えを巡らせていた。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。
学校存続の危機にある若狭水産高校に新米教師として赴任してきた朝野峻一（北村匠海）は、生徒たちと「サバ缶を宇宙食にする」という目標を掲げる。それにはＮＡＳＡが宇宙食を作るために考えた食品衛生管理システム「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」を取得することが絶対条件。「宇宙でもどこでも、飛ばせるもんなら飛ばしたろうや」とやる気を見せるのは、菅原奈未（出口夏希）。その一言に、寺尾創亮（黒崎煌代）、福原凪沙（夏目透羽）、佐々木柚希（ゆめぽて）たちも意気込み、ＨＡＣＣＰ取得という目標に向けて一致団結する。
しかし、東京から転校してきた菊池遥香（西本まりん）はその雰囲気に馴染（なじ）めずにいた。遥香は東京の友だちのSNSを見ては落ち込み、自身は「こんなとこにいて何が楽しいの？」、「東京に戻りたい」などと書き込む日々。そんな中、両親の営むクリーニング店の店番中に朝野が客としてやってくる。「……よく来たよね、こんなとこに」と言う遥香に対して、「僕は楽しいよ。つまらなくしてるのは菊池さん自身なんじゃないかな」と答える朝野。すると、遥香はこれ以上の関わりを遮断するようにバックヤードに去ってしまう…。
同じ頃、JAXA（宇宙航空研究開発機構）で宇宙日本食開発担当となった木島真（神木隆之介）は「宇宙日本食認証基準案」の“新しい基準”を作るために最も大事な「食」の安全について、考えを巡らせていた。