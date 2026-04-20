◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)

4回に先制を許すも、直後にオスナ選手の一発で逆転したヤクルト。このままリードを守り抜き、巨人に2連勝で首位をキープしました。

試合後のヒーローインタビューにはオスナ選手が登場。「久々に完璧にとらえて、打った瞬間でしたね」と振り返ったこの逆転弾は3月31日以来となる今季第2号HRとなりました。さらに「最高な気持ちです。ホームラン自体も久々ですし、チームの勝利にとって大きな一振りだったのでとてもよかったです」と笑みを浮かべました。

これでヤクルトは2位阪神と0.5ゲーム差ながら首位をキープ。「チームの雰囲気がとても明るくて、成績も良くて、状態が良くて。最高な4月になってるので、これを維持できればと思います」と今後についても意気込みました。

この逆転弾もあり、この日がプロ初先発となったドラフト4位ルーキー・増居翔太投手が、5回1失点でプロ初勝利。オスナ選手は「すごくいいピッチングをしてくれて、勝ててよかった」と好投をたたえながら、流ちょうな日本語で「増居くん、おめでとうございます」と祝福しました。これには増居投手も笑顔。脱帽してお辞儀をしながら、その一発に感謝しました。