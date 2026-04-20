JMイーグルLA選手権

米女子ゴルフツアーのJMイーグルLA選手権が、米カリフォルニア州で行われている。LPGA（全米女子プロゴルフ協会）が日本時間19日に衝撃の最新情報を伝えると、ファンから驚きの声が上がった。

LPGA公式Xは「嘘でしょ？！ ウォルター・ワンが、JMイーグルLA選手権の賞金総額をさらに100万ドル引き上げると発表した」と投稿。動画内でワン氏は「先ほど言っていましたが、今年の賞金総額は375万ドルです。そこで、賞金を100万ドル増額したいと思います」とコメントしている。

大会期間中に賞金総額が100万ドル（約1億5800万円）上乗せされ、475万ドル（約7億5050万円）に。衝撃ニュースにX上のファンも驚きを隠せない。

「このツアーへの投資を見るのは本当に嬉しい。素晴らしい選手ばかりで、いつも観戦するのが楽しみなんだ！」

「これ、本気なのか？」

「LPGAはワンを愛しているわ」

「これだよ、ウォルター！ まさにこれこそが皆が求めていたものだ！」

「ブラボー！ 女子ゴルフに対する、素晴らしい貢献だ。お見事！」

「いいぞ、ウォルター！」

「これこそが、女子ゴルフを支援するということよ！」

LPGAによると「JMイーグルLA選手権は、メジャー大会とツアー選手権を除けば、ツアーで最高額の賞金を誇る大会となる」という。ワン氏は大会冠スポンサーのJMイーグルを率いている。



（THE ANSWER編集部）