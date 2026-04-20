今日4月20日(月)は、九州や中国、四国の所々で雨が降るでしょう。近畿や東海も夕方以降は一部で雨が降りそうです。関東から北海道にかけてと、沖縄はおおむね晴れる見込みです。最高気温は日本海側で昨日より高く、25℃以上の夏日になる所があるでしょう。

西日本は所々で雨 一部で雷も

今日4月20日(月)は、九州付近にある低気圧や湿った空気の影響で、九州や中国、四国の所々で雨が降るでしょう。雨雲は一部で発達し、雷を伴い雨脚の強まることもありそうです。近畿や東海は日の差す時間もありますが、夕方以降は雨の降る所があるでしょう。念のため雨具をお持ちになるとよさそうです。関東甲信は雲が多めながらも日差しが届くでしょう。東北や北海道は日中はおおむね晴れる見込みです。沖縄も時々雲が広がるくらいで晴れるでしょう。





なお、今日20日は二十四節気の「穀雨」で、「百穀を潤す春の雨が降るころ」です。

北陸など日本海側は25℃超 太平洋側は昨日より大幅ダウンも

最高気温は、沖縄と九州から近畿、北陸で昨日より高くなる所が多いでしょう。特に山陰から北陸にかけては昨日より5℃以上高く、あちらこちらで25℃以上の夏日になりそうです。鳥取や金沢など今年初めて夏日となる所もあるでしょう。



東海や関東は昨日よりやや低い所が多いですが、それでもこの時期としては高いでしょう。23℃前後と、日中は上着いらずの陽気です。



東北や北海道では、日本海側と太平洋側で気温が大きく変わりそうです。日本海側では昨日より大幅に高くなる所があり、秋田など夏日が予想される所では急な暑さに注意が必要です。一方、太平洋側では昨日より低く、5℃以上低くなる所もあるでしょう。20℃に届かない所が多く、釧路など10℃に届かない所もあります。服装選びにお気をつけください。