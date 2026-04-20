ワンコを担いで移動できるグッズを購入したので、さっそく使ってみたら…？ワンコの表情に、爆笑する人が続出しています。

【動画：非常時のために『犬を背中に担げるグッズ』を導入→試しに使ってみたら…哀愁漂う『感情を失った表情』】

ワンコを担げるグッズを使ってみたら…

TikTokアカウント「2176000428.01」に投稿されたのは、柴犬の「はる」くんが犬用のリフトハーネスを装着した時の様子。犬の全身をサポートしてくれるタイプのリフトハーネスは、抱っこ紐としても使える便利なアイテムです。飼い主さんは非常時にはるくんを担いで逃げられるように、リフトハーネスを購入したそう。さっそく試しに使ってみたら…？

飼い主さんがストラップを首や肩にかけると、はるくんは宙に浮いた状態に。安定感があるので体勢は辛くなさそうですが、少しうつむいて前足も後ろ足もぶらんと垂らしている姿は、なんだか哀愁が漂っています…！

ワンコの表情に爆笑

そしてはるくんのお顔を見てみたら、まるで感情を失ってしまったかのような冷めた目をしていたとか！怒っているわけでも怖がっているわけでもなく、ただただ無になっているところに、何とも言えない切なさを感じます…。

どうやらはるくんには、全然リフトハーネスを気に入ってもらえなかったよう。飼い主さんは良かれと思って購入したのですが、最後には「なんかごめんね」と申し訳ない気持ちになったのでした。

この投稿には「かわいい」「感情を失ってるｗ無って感じ」「最高じゃないですかｗ」といったコメントが寄せられ、はるくんの表情に思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

ワンコの可愛い嫌がらせ

別の投稿では、飼い主さんVSはるくんの微笑ましい攻防戦が紹介されています。はるくんには飼い主さんが部屋の外に出ると、必ずドアの前を塞ぐというお茶目な一面があるそう。

この日も飼い主さんが掃除をするために廊下に出たら、ドアの前でくつろぎ始めたはるくん。少しだけドアを押して「どいて」とアピールしても、コロコロクリーナーでしっぽをツンツンしてみても、のんきにあくびをしたり迷惑そうにチラチラ見てきたりするだけで、動いてくれる気配はゼロ…。

自分から嫌がらせをしておいて迷惑そうにするなんて理不尽すぎますが、飼い主さんに構ってほしくて困らせようとしているのだと思うと、可愛くて憎めませんね！

はるくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「2176000428.01」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「2176000428.01」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。