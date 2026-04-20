全国へとつながる陸上の県中部高校選手権大会が２４日に草薙総合運動場陸上競技場で開幕する。男子１００＆２００メートルに静岡市立の伴野智星（３年）が出場。昨夏の全国総体２００メートルで予選通過しながらタイム決勝直前に左太もも肉離れを発症。応急処置して強行出場したが、大きく離れてゴールした男が高校ラストイヤーに雪辱を期す。

静岡期待のスプリンターが全国総体への第一歩となる大会に挑む。短距離専門で得意は２００メートル。「いつも通りに走りたい。まずは、２１秒１台が目標」と、抱負を語った。

悪夢だった昨夏。県選手権でマークした２０秒８７は、昨年度の全国高校ランキング３位の好記録で、静岡県高校記録まで０秒０１だった。「調子が良くて全国総体では表彰台を狙っていたからショックだった」。決勝前のアップ中にまさかのアクシデント。戦える状態でスタートラインに立てなかったことが悔しかった。

ケガも癒えて、冬季トレは順調にこなした。今月１２日の中部選手権では初めて４００メートルに出場、４７秒８２で大会新をマーク。５月３日の静岡国際では２００メートルに県協会推薦で出場予定だ。「トップ選手の雰囲気を味わえるのはいい刺激になる」。地区から県、東海、全国と続く高校生が目標にする総体ロード。昨年の借りを返すために伴野がスタートを切る。（塩沢 武士）

◆伴野 智星（ともの・ちせい）２００８年９月２８日、静岡市生まれ。１７歳。小１から陸上を始めた。由比中３年時には、全国中学選手権大会の２００メートルに出場。１８０センチ、７０キロ。家族は両親と兄。

〇…静岡市立では女子走り高跳びの掛川紗希（３年）も全国総体でトップを狙える存在だ。自己ベストの１メートル７５は昨季の高校ランキング１位。昨秋のＵ２０日本選手権では１メートル７１で初優勝を果たすなど、さらなる活躍に期待がかかる。「冬季中は色々な合宿に参加させてもらった」と、刺激を受けた。中部総体の前哨戦だった、今月１１日の中部選手権では１メートル７０の大会タイで優勝と好調をキープ。静岡国際では伴野とともに県協会推薦で出場予定だ。