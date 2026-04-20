◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)

19日の巨人戦でプロ初先発を迎えた、ヤクルトのドラフト4位ルーキー・増居翔太投手。5回1失点の好投に、オスナ選手の逆転弾もあり、プロ初勝利をあげました。

試合後のインタビューでは「なかなか最初の一歩っていうのは難しいと思いますし。後ろからいくピッチャーも、守る野手もやりづらい中でこうやって最後まで勝ちで終わってくれたので、すごくうれしい気持ち」とコメント。降板後にベンチから戦況を見つめた思いについても「自分が投げた試合は、勝ち星にかかわらず勝って終わってほしいなと思うので。なんとか勝って終われるようにという気持ちで見てました」と振り返りました。

要注意としていた巨人のダルベック選手からは、2度の空振り三振もマーク。「シングルヒットになる部分はOKだと考えて、長打になるボールを避けた対策ができた」と対戦についてコメント。ルーキーらしからぬ落ち着きと頼もしさのぞかせる増居投手ですが「先発として勝ち星にかかわらず、投げた試合で勝てるようなピッチャーを目指して。それを長く続けられる選手になれれば」と今後に向けても意気込みました。

試合後のヒーローインタビューでは、オスナ選手から日本語で「増居くん、おめでとうございます」と声をかけられ、「頼もしいオスナさん、ありがとうございます」と返すなど、チームになじめている様子ものぞかせた増居投手。頼れるルーキー左腕として、今後の躍動にも期待がかかります。

なお、池山隆寛監督は試合後、増居投手が今後二軍での調整登板を一度予定していることを明かしました。