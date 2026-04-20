開催：2026.4.20

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 5 - 7 [カージナルス]

MLBの試合が20日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとカージナルスが対戦した。

アストロズの先発投手はマイケル・バローズ、対するカージナルスの先発投手はマシュー・リベラトレで試合は開始した。

3回裏、1番 カルロス・コレア 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 1-0 STL

5回表、9番 ビクター・スコット カウント3-2から押し出しの四球でカージナルス得点 HOU 1-1 STL、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 1-3 STL、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 HOU 1-4 STL

8回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 2-4 STL、5番 イサク・パレデス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-4 STL

10回表、6番 マシン・ウィン 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 HOU 4-7 STL

10回裏、3番 ホセ・アルテューベ 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-7 STL

試合は5対7でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライリー・オブライエンで、ここまで3勝0敗6S。負け投手はアストロズのブライアン・キングで、ここまで0勝1敗1S。カージナルスのグラセフォにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 06:31:18 更新