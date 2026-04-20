◇第80回全日本体操個人総合選手権 男子決勝(19日、高崎アリーナ)

大接戦の末、橋本大輝選手に惜しくも逆転負けとなった岡慎之助選手が試合後のインタビューで、岡選手は「楽しかったです。刺激的でよかったなという」と笑顔を見せました。

自身の演技について、着地の意識を普段と変えた点がよくなかったと振り返り、「いつも通りやるのがいいなと思いました」と話します。結果について聞かれると、「悔しさもありますが、2日間ミスなくやり切れたのはすごく自信になったのかなと思います」と話した岡選手。

5種目目の平行棒終わりでは首位に立ち、2位の橋本選手とは0.184差の大接戦。それでも最後の鉄棒では、橋本選手の直前に14.900点の高得点をマーク。「これは(橋本選手に)プレッシャー与えられたなと思っていました」とはにかみながら演技直後の手応えを明かします。

ところが橋本選手は圧巻の演技で直前の岡選手を上回る15.000点を記録。0.216点差で逆転負けを喫しました。

そんな橋本選手について、「いや強いですね。余裕を持っているような演技だったので、これはくるなと。僕もあの境地に早く行きたいなと。余裕を持った演技をできるようにしたいなと思いました」とライバルをたたえました。

▽成績上位3人1）橋本大輝 170.1142）岡慎之助 169.8983）川上翔平 166.947