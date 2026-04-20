◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3ー1巨人（4月19日、神宮球場）

5回に2アウト満塁の場面で巨人のマウンドに上がったのはドラフト2位ルーキーの田和廉投手です。

対するはヤクルトの4番、オスナ選手。臆せずにインコースを攻めると、2球目でショートライナーに仕留めます。マウンドから少しはねるように歩いて帰った田和投手。「どこで投げてもいいバッターがそろっているのがプロ野球の世界。自分のやることは、しっかりキャッチャーが構えたところに、腕を振って放るだけなんで、とにかくシンプルな考えで。結果がついてきたのはよかったかなと思います」と試合後に語りました。

この日の試合前には東京六大学の試合、田和投手出身の早稲田大学と東京大学の試合が行われていました。気になる後輩たちの試合でしたが、自分のことに集中。「気になったんですけど、自分のペースを崩すことなく、マウンドには向かえたかなと思います」と少しホッとした様子を見せていました。

田和投手はこの試合含め、ここまで7試合に登板し、すべて無失点、防御率はもちろん0.00です。杉内俊哉投手チーフコーチは「緊急だったですけど、よく抑えてくれましたね」とその労をねぎらいました。