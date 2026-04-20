◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)

巨人に2連勝で首位をキープしたヤクルト。池山隆寛監督が、試合後にインタビューに応じました。

この日はドラフト4位ルーキー・増居翔太投手がプロ初先発。5回1失点でプロ初勝利も手にしました。池山監督は「ストレートのキレはすごくあったと思うし、空振りも取れていたので一回りは安心して見ていた」としながらも、「二回り目の先頭でフォアボールというところ、次回は気をつけないといけないな」と課題について言及。それでも粘投を評価しました。

4回に先制を許す中、オスナ選手が19日ぶりとなる待望の一発。池山監督は常々、オスナ選手の奮起に期待を寄せていましたが、この日はオスナ選手のHRで逆転に成功し、この得点を守り抜いての勝利となりました。練習の時から色々と試行錯誤しながら臨んでいるというオスナ選手。池山監督は「今日はいい感じで打てると、グッドという会話はしていた」と明かし、「これを気分よく、次にどんどんつなげていってもらいたい」と今後へ期待を寄せました。

さらに新守護神・キハダ投手は初登板から8試合連続でのセーブというNPB新記録も樹立。この日は2つの四球を許すなどヒヤリとした場面もありましたが「信頼して出しているので、ランナーを出しながらも抑えてくれていたのはよかったです」とホッとした様子を見せます。さらに今後に向けても「どんどん記録を伸ばせるようにしっかり準備してもらいたい」と語りました。

この日は、増居投手のあとを受けたリリーフ陣がノーヒットの好投。連日頼もしさを見せるリリーフ陣についても「0で抑えてくれたところが、勝ちゲームにつながっている。失点すると後半の点数は重くのしかかってくるので、投手陣すごく頑張ってくれていると思います」と感謝しました。