「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）

広島の持丸泰輝捕手（２４）が１軍の舞台で１３７９日ぶりにスタメン出場し、高卒７年目にして待望のプロ初安打を放った。守備でも先発・床田を懸命にリードし、新井貴浩監督（４９）も高評価。チームは完封負けで今季初の同一カード３連敗となり、借金は５に膨らむ苦しい状況だが、正捕手・坂倉に次ぐ頼もしい存在が現れた。

引き締まった表情は変えず、塁上で拳を握った。試合には敗れた。ＤｅＮＡ戦は昨年から８連敗。チーム全体の流れも悪い。ただ、持丸にとっては大きな一歩が刻み込まれた。高卒での育成入団から７年目にして生まれたプロ初安打。「３、４年ずっとファームでやってきて、すごい悔しい思いもしたし、本当に苦しい思いもしてきた。やっと出たなっていう、すごくホッとした気持ちもある」と一息ついた。

待望の一打は２点を追う七回２死一塁の３打席目で飛び出した。伊勢に追い込まれてから粘りを見せ、最後は低めに落ちるフォークを拾って、打球は中前へ。「１、２打席目は結果が出なかったけど、積極性は最後まで貫いた。その中で良い形で拾えたのでよかった」とうなずいた。

この日は「９番・捕手」で２０２２年７月１０日・中日戦以来、プロ３試合目の先発出場となった。前日にスタメンマスクを告げられ、相手打者の傾向や、バッテリーを組む床田の状態を照らし合わせて配球を準備。「自分自身の気持ちの整理」もして、試合に臨んだ。

結果的に床田は８回２失点。「連敗を止められなかったことと、床田さんに勝ちをつけられなかったことは捕手の責任」と持丸は受け止めたが、床田がサインに首を振ったのは片手で数えるほど。左腕も、投球の幅を広げるリードをプラス要素と評価していた。

持丸は１９年度の育成ドラフト１位で入団。２２年に１軍で５試合に出場するも、守備面の壁にぶつかり、ファームで己と向き合う日々が続いた。最大の課題となっていたブロッキング能力向上へ「ボールを止める練習は１日も怠らずにやってきた」と自負する。「質よりも量」をこなすことで自信を積み重ねていった。

継続的な努力の末、課題克服と信頼を勝ち取ることに成功し、ファームからは高監督やバッテリーコーチだけではなく、投手コーチからも推薦する声が上がったという。この日、持丸をスタメン起用した新井監督も「落ち着いていたと思うし、良いヒットだった」と褒めたたえた。

現状は坂倉が正捕手を務めるため、今後も限られた出番で結果が求められる。少ないチャンスで花丸級の活躍を見せ続け、一歩ずつ立場を確立していく。

◆持丸泰輝（もちまる・たいき）２００１年１０月２６日生まれ、北海道出身。１７７センチ、９１キロ。右投げ左打ち。旭川大高では２年夏と３年夏に甲子園出場。１９年育成ドラフト１位で広島入団。２２年シーズン中に支配下へ昇格した。