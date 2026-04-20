敵地ロッキーズ戦に先発

米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希投手が19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に今季4度目の先発登板。5回途中7安打3失点で降板し、今季初勝利とはならなかった。3点リードを守れず。X上の米記者も今季の不安定ぶりに言及している。

初回は三者凡退とするなど、3回まで相手に得点を許さなかった。しかし4回、遊撃手キム・ヘソンが打球をさばききれず先頭打者が出塁（記録は内野安打）。続く打者に死球を与えると、1死一、二塁からラムフィールドに右前適時打を浴びた。

3-1と2点リードの5回には、先頭キャロスのソロを被弾。さらに無死二塁からジュリアンに同点タイムリーを許した。暴投、四球で2死一、二塁となったところで無念の降板。今季初勝利はならなかった。

78球を投げて四死球は3つ、奪三振2の内容。米紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番ジャック・ハリス記者は自身のXで「ロウキ・ササキは今季4先発で1度しか5回を投げ切っていない」「2先発連続で10人のランナーを出した。彼の今季のWHIPは1.87。防御率は6.11だ」と指摘した。

佐々木はここまで今季3試合の登板で0勝2敗、13イニングで14安打15奪三振、9失点の内容だった。前回12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦では4回5安打2失点で負け投手になっていた。初勝利を目指したが、この日も5回を投げ切ることはできなかった。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者もXで「ロッキーズに対して速球で勝負したが、彼らに捉えられ始めると制球を失った」と4回以降の変化に注目した。



（THE ANSWER編集部）