ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、巨人・浦田俊輔内野手（２３）の使用道具について取り上げた。

総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「２年目の選手なんですが、２０２４年のドラフト２位、俊足の内野手なんですけれども他の選手と使っている道具が決定的に違うと話題になっています」と紹介。打席に立つ浦田の映像を見せ、「野球選手は手袋をしていますよね。普通はスポーツメーカーから出されている野球専用の手袋なんですが、浦田選手はスポーツメーカーのものではなく、１０００円くらいで売られている『ワークマン』の手袋なんですね」と伝えた。

「学生の時から使っていて使いやすいから使い続けているということで、なんと『ワークマン』の手袋を使ってヒットを打っているというまさに職人内野手なんですよね」と途中「ヒヒッ」と笑いをこぼしながら紹介した。そして「ジャイアンツは内野手争いがし烈ですからね、今シーズンの活躍を期待しています！」とエールを送った。