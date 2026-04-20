【義母「専業主婦は、幸せ！」】人の幸せを否定して自分を肯定するのヤメテ＜第10話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第10話 自分の母親をちゃんと見ろ！！！
【編集部コメント】
ショウさんは、アリサさんがお義母さんに幸せマウントを取られたときに泣いていたなら、アリサさんの味方をしてくれたのだそう……。自分が生涯の配偶者として選んだ男が、女の涙ひとつで変わってしまうような価値観グラグラの男であったことが発覚し、アリサさんはさぞかし絶望してしまったことでしょう。ショウさん、これはラストチャンスかもしれませんよ？ もう一度自分の母親のことをよーーーーっく見つめてみてくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第10話 自分の母親をちゃんと見ろ！！！
【編集部コメント】
ショウさんは、アリサさんがお義母さんに幸せマウントを取られたときに泣いていたなら、アリサさんの味方をしてくれたのだそう……。自分が生涯の配偶者として選んだ男が、女の涙ひとつで変わってしまうような価値観グラグラの男であったことが発覚し、アリサさんはさぞかし絶望してしまったことでしょう。ショウさん、これはラストチャンスかもしれませんよ？ もう一度自分の母親のことをよーーーーっく見つめてみてくださいね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙