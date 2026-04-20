2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。EAST-A、EAST-Bは18日（土）、19日（日）に各地で第11節の10試合が行われました。

EAST-Aは首位ベガルタ仙台（J2）が栃木シティ（J2）に5−0の快勝。4回のPK勝利も含めて、無敗の11連勝です。また2位の湘南ベルマーレ（J2）は下位に沈んでいたザスパ群馬（J3）にホーム敗戦。首位との勝ち点が5差に広がりました。また4位のモンテディオ山形（J2）はヴァンラーレ八戸（J2）に1−0で勝利。3連勝で上位を追いかけています。横浜FC（J2）はブラウブリッツ秋田（J2）を破り、連敗を3でストップ。順位を6位に上げました。

EAST-BはいわきFC（J2）がAC長野パルセイロ（J3）を1−0で破り、7連勝で首位キープ。勝ち点5差でFC岐阜（J3）、藤枝MYFC（J2）がつけています。上位陣ではRB大宮アルディージャ（J2）やヴァンフォーレ甲府（J2）が敗れ、順位を落としました。

次節第12節は25日（土）、26日（日）に開催されます。

【第11節】

＜EAST-A＞

◆仙台 5−0 栃木C（18日、ユアテックスタジアム仙台）

得点【仙台】岩渕弘人（前半26分、後半12分）相良 竜之介（前半45＋2分）小林心（後半22分、後半44分）

◆群馬 2−1 湘南（18日、レモンガススタジアム平塚）

得点【群馬】野瀬翔也（後半32分）モハマド ファルザン佐名（後半45＋2分）【湘南】石橋瀬凪（前半14分）

◆横浜FC 3−1 秋田（19日、ソユースタジアム）

得点【横浜FC】岩崎亮佑（前半21分） ジョアン パウロ（前半28分）岩武克弥（後半42分）【秋田】野々村鷹人（後半4分）

◆山形 1−0 八戸（19日、NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】國分伸太郎（前半5分）

◆相模原 2−0 栃木SC（19日、カンセキスタジアムとちぎ）

得点【相模原】佐々木快（前半7分）竹内崇人（前半45＋2分）

＜EAST-B＞

◆札幌 2−1 松本（18日、札幌厚別公園競技場）

得点【札幌】家泉怜依（前半17分）アマドゥ バカヨコ（後半33分）【松本】井上愛簾（後半29分）

◆磐田 2−1 大宮（18日、NACK5スタジアム大宮）

得点【磐田】グスタボ シルバ（後半28分）佐藤凌我（後半45分＋8分）【大宮】泉柊椰（前半18分）

◆藤枝 1−0 甲府（18日、JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【藤枝】真鍋隼虎（後半27分）

◆岐阜 2−1 福島（19日、とうほう・みんなのスタジアム）

得点【岐阜】北龍磨（前半41分）横山智也（後半13分）【福島】岡田優希（前半45＋1分）

◆いわき 1−0 長野（19日、ハワイアンズスタジアムいわき）得点【いわき】木吹翔太（前半37分）