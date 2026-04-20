◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手が１９日（日本時間２０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、１６試合ぶりの３号本塁打を放った。

３回先頭で迎えた第２打席。ダイヤモンドバックス２番手上ホフマンに対し、カウント１−０からの２球目のスライダーをとらえると、敵地ファンのどよめきの中、左翼スタンドに着弾した。ダイヤモンドを一周すると、主砲ゲレロからベンチ前でホームランジャケットを着せてもらい、ナインから祝福された。打球速度１０３・３マイル（約１６６・２キロ）、飛距離４０６フィート（約１２３・７メートル）の当たりで、この日３打点目を挙げた。

ダイヤモンドバックス先発ネルソンが立ち上がりから不安定で、ブ軍は初回に３連打で２点を先取。さらに２連打で３点目を挙げ、６番ヒメネスも安打で６連打。無死満塁で第１打席に入った岡本は、左翼手の頭上を越える２点適時二塁打を放ち、５−０と突き放した。岡本はこれまでの５打点はすべて１打点ずつ挙げており、マルチ打点はこの日が初だった。ブ軍はその後も３点を挙げ、球団記録タイとなる初回に８点を挙げた。

前日１８日の同カードで岡本は、一時同点の適時打を放つなど４打数で４試合ぶりのマルチ安打となる２安打をマークし、打率は２割５厘となった。

チームは４連敗中。直近１５試合で得点はメジャー２６位、得点圏打率２９位、失点２５位、３勝１２敗は最下位の３０位と、４月に入って６連敗もするなど２つの大型連敗を喫していたが、立ち上がりから安打がつながり、大量点を手にした。