秋元真夏“沙也香”、タオルを巻いて妖艶な視線… 20日放送『産まない女はダメですか？』第4話【あらすじ】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第4話が20日放送される。
【場面写真】すごい大胆…罠を仕掛けるタオルを巻いた秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第4話では、母・愛子（西田尚美）との衝突の場に駆けつけた哲也がアサを抱きしめる。アサの意志を尊重し中絶に同意する哲也の優しさと、彼の想いが詰まったベビー服に心を動かされたアサは、ついに産む決意を固める。
一方、アサを密かに見守る緒方は、彼女の強がりの裏にある不安を感じ取っていた。和解した夫婦の裏で沙也香（秋元真夏）の罠が動き出す中、健診に訪れたアサは、受付で沙也香と対面する。場面写真ではタオルを巻いて妖艶な視線を向けた沙也香のショットも公開された。
【場面写真】すごい大胆…罠を仕掛けるタオルを巻いた秋元真夏
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第4話では、母・愛子（西田尚美）との衝突の場に駆けつけた哲也がアサを抱きしめる。アサの意志を尊重し中絶に同意する哲也の優しさと、彼の想いが詰まったベビー服に心を動かされたアサは、ついに産む決意を固める。
一方、アサを密かに見守る緒方は、彼女の強がりの裏にある不安を感じ取っていた。和解した夫婦の裏で沙也香（秋元真夏）の罠が動き出す中、健診に訪れたアサは、受付で沙也香と対面する。場面写真ではタオルを巻いて妖艶な視線を向けた沙也香のショットも公開された。