「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻が本日発売！ 女子大生風俗嬢が規格外の変態たちをさばく単行本にはおまけマンガも収録！
【「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻】 4月20日 発売 価格：792円
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昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く大学生・ノカゼ。
変態だらけの世の中で強く生き、
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講談社は、マンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の1巻を4月20日に発売する。価格は792円。
本作は2026年1月から「ヤンマガWeb」で連載が始まった野良犬ロマン氏の作品。昼は大学生、夜は風俗嬢という顔をもつノカゼが、規格外の変態たちを力強くさばいていく姿を描いている。
なお、単行本にはおまけマンガも収録。アニメイトとゲーマーズでは先着購入特典も付いてくる。
【「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻あらすじ】
4/20発売『ノカゼのピンクなトリセツ』- 野良犬ロマン『ノカゼのピンクなトリセツ』 (@norainu_roman) April 3, 2026
1巻の書影が解禁されました🎀
🩶センスと愛溢れるデザイナー様渾身のおしゃれな装丁
🩶マットな表紙×こだわりのレア素材帯
🩶カバーをめくった下にも仕掛けあり
🩶おまけ漫画も収録
現物は画面越しで見るのとは
また違った雰囲気の魅力があります🎀… pic.twitter.com/4XgmD7Mejw
昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く大学生・ノカゼ。
そんな彼女は昼も夜も規格外の変態たちに遭遇し、
着飾らない言葉のままに切り抜けていく――。
変態だらけの世の中で強く生き、
変態をさばき続ける彼女の日常の物語。