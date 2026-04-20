【「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻】 4月20日 発売 価格：792円

【拡大画像へ】

講談社は、マンガ「ノカゼのピンクなトリセツ」の1巻を4月20日に発売する。価格は792円。

本作は2026年1月から「ヤンマガWeb」で連載が始まった野良犬ロマン氏の作品。昼は大学生、夜は風俗嬢という顔をもつノカゼが、規格外の変態たちを力強くさばいていく姿を描いている。

なお、単行本にはおまけマンガも収録。アニメイトとゲーマーズでは先着購入特典も付いてくる。

【「ノカゼのピンクなトリセツ」1巻あらすじ】

昼は大学で学び、夜は風俗嬢として働く大学生・ノカゼ。

そんな彼女は昼も夜も規格外の変態たちに遭遇し、

着飾らない言葉のままに切り抜けていく――。

変態だらけの世の中で強く生き、

変態をさばき続ける彼女の日常の物語。



