【「保知矢さんはあまりある」1巻】 4月20日 発売 価格：792円

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講談社は、マンガ「保知矢さんはあまりある」の1巻を4月20日に発売する。価格は792円。

本作はmisekiss氏によるラブコメディ。2025年12月から「ヤンマガWeb」で連載が行なわれている。

主人公・米沢のりとは現実に興味がない低燃費高校生。しかし自由な生き方をするクラスメイトの無口ギャル・保知矢さんが気になり始め、目を離せなくなっていく。

また対象の店舗では、ブックレットやイラストカードなどの書店特典が用意されている。

【「保知矢さんはあまりある」1巻あらすじ】

現実に興味の薄い低燃費な高校生・米沢のりとは、同じクラスの保知矢（ほちや）さんが気になって仕方がない。周りを気にせず、好きな時間に好きなだけ食べる自由奔放な自分とは正反対の彼女から、どこか目が離せなくなっていく……。



