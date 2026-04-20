非現実的な美クビレに釘付け…韓国美人チア、清純な白シャツ＆デニム姿に絶賛「とんでもないウエストラインだ！」

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが非現実的なプロポーションでファンを魅了している。

【写真】そんな格好で大丈夫？イ・ダヘの危険な白レギンス姿

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「洗濯をしなければなりませんね」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白いボトルを手に爽やかなスマイルを見せるイ・ダヘが写っている。裾を結んだ白シャツにデニムを合わせた清潔感のある装いで、黒髪のロングヘアをなびかせて魅力を振りまいている。

何より目が行くのは、シャツとデニムの間からあらわになった美くびれ。思わず二度見してしまうような圧巻のメリハリ感で、多くのファンを釘付けにさせていた。

彼女の投稿には、「あなたは天使のように美しい」「女神様、綺麗すぎます」「とんでもないウエストラインだ」「素晴らしき美しさ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれのイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。