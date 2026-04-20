◇パ・リーグ ソフトバンク1―2オリックス（2026年4月19日 みずほペイペイ）

ソフトバンクの松本晴投手（25）が19日のオリックス戦でプロ4年目にして自己最長8回1/3に到達した。1―1の9回に勝ち越しを許し、今季初黒星となったものの、課題といわれ続けたスタミナ面に不安がないことを証明。小久保裕紀監督（54）は信頼し、9回も託したと評価した。チームは2カード連続負け越し、今季無敗で昨季から続いた“土日”の連勝は10で止まったが、期待の左腕が殻を破った日となった。

プロ4年目で初完投の権利まで、あと2人だった。松本晴は痛恨の決勝打を許した。

「もったいないですね。あそこは勝負を急いだ。反省するところで技術不足。でも、ゲームをつくることはできました」

1―1の9回1死二塁、打席は西川。18日に上沢が同じ9回1死で中前打されてノーヒットノーランを逃した巧打者だった。4回2死では打者12人目の西川にチーム初安打を許していた。この日4度目の対戦で、1ボールからの2球連続直球が真ん中に入った。きれいに捉えられた打球は、中前に転がった。勝ち越されて、マウンドを木村光に譲った。

「もう少しスマートに、頭を使えば良かったかな」。首をかしげ、顔をしかめた。オリックス戦の初勝利が懸かっていた。粘り抜けばチームトップの3勝目だった。ただ、1点リードの8回先頭で森友に同点ソロを被弾。悔やみ切れない終盤が響き、今季初黒星がついた。それでも自己最長8回1/3を投げたことは今後への収穫だった。

序盤から変化球は切れがあり、最速148キロの直球も伸びた。7回終了時で被安打3の68球。小久保監督は過去、7回が最長だった左腕に続投を託した。12日の日本ハム戦は2回2/35失点KO。雪辱し、成長してほしい“親心”だった。結果的にやられたが「彼のキャリアを考えても、前回やられてね、今回本来ならば最後までいければ良かった。あいつに託そうと思ったし、前回よりも全然良かったですよ」と指揮官は納得の言葉だった。

松本晴は「課題はスタミナ」と指揮官に明確な指摘を受けていた。昨年11月には「終盤に簡単に攻略されないために、自分の投球の幅を広げる」と渡米し、変化球を改良。的を絞りにくくする省エネ投法につながるフォームのバランスも追求した。「ウエートで下半身の強度を毎回、調整しました。疲れず球も安定します」と手応えもつかみつつある。

次回の先発が予想されるのは26日ロッテ戦。樟南で3年間を過ごした鹿児島開催だ。「勝てるピッチングができなかったのが課題。9回はしっかりと気合は入れていったんですけど気合だけじゃなく、工夫が必要です」。この1週間で修正点を洗い出し、第二の故郷のマウンドに立つ。（井上 満夫）