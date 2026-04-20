「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

目前にあったＧ１タイトルは惜しくもこぼれ落ちた。メンバー唯一の重賞２勝馬として臨んだ４番人気リアライズシリウスは、３

４馬身差届かず無念の銀メダル。外枠を苦にせず好発から難なく２番手を確保。絶好位でレースを進めたが、レコードで逃げ切った勝ち馬をとらえられなかった。

初のクラシック制覇が懸かっていた津村は「悔しい。ロブチェンが逃げるのは想定外でしたが、強い馬を見ながらうまくいったと思ったのですが…。直線で盛り返してきたあたりがＧ１馬の力ですね」と勝ち馬の底力に脱帽。手塚久師も「１回は前に出たのに相手の根性がすごかった。４角の手応えはこちらの方が良かったように見えたんだけどね」と唇をかんだ。

戦前は右回りや距離不安もささやかれたが、好位から運ぶ正攻法の競馬で首位争いを展開し、改めて能力を証明した。デビューからコンビを組む主戦は「折り合いもつくし距離は問題なかった。次、頑張りたい」とキッパリ。悲願のダービー制覇を目指す指揮官も「きょうの内容なら距離は大丈夫だし、ダービーでは最後のもうひと踏ん張りができるように仕上げていきたい」とリベンジを誓っていた。