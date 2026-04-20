◇パ・リーグ 日本ハム3―5西武（2026年4月19日 エスコンF）

ほろ苦い1軍デビューになった。日本ハムのドラフト1位ルーキー・大川慈英投手（22）が19日の西武戦で、3番手として2点ビハインドの8回に登板したが、1/3回を投げ2安打5失点でマウンドを降りた。

「ネガティブな要素もあったけど、ポジティブな要素もあった。反省するところは反省して、良かったところはしっかりと継続してやっていきたい」。

本拠地エスコンを埋めた3万人超のファンの熱視線を浴びた。「緊張感はあった」と振り返るが、先頭・渡部を中飛に仕留めた。だが、林安可（リン・アンコー）の二ゴロを奈良間がはじいて走者を背負うと一気に崩れた。

山村の右前打を挟んで、長谷川のスクイズを一塁手の清宮幸が本塁へ野選、悪送球すると、1死二、三塁から自らの暴投で失点を重ねた。何度も不運に見舞われる形となったが、大川は「（暴投のサイン間違いは）自分のミス」と言い訳しなかった。

ただ、プロの洗礼となったマウンドから、今後に生きる糧も得た。「エスコンで投げた時間は1イニング投げる以上の量だった。そこは良い経験になった」。最速150キロを計測し「ボール自体はそんなに悪くない。割と自分の球は投げられた。（球速は）これからまだ上げられる」とホップするような直球をさらに磨く。新庄監督からも「いい投手でも最初の登板で打たれている人もいる。ここからが勝負」と声をかけられたという。

総合格闘家の父と96年アトランタ五輪バレー代表の母の下に生まれ、スポーツ一家で培われた勝負強さと精神力を備える大川は前を向く。「自分の投球をする、自分のペースで投げて抑えるというところを一番のポイントとしていきたい」。新たな経験値を得た新戦力の巻き返しに期待だ。（小渕 日向子）