「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

１番人気のロブチェンが１分５６秒５のコースレコードで逃げ切り、Ｇ１・２勝目を挙げた。松山弘平騎手（３６）＝栗東・フリー＝は桜花賞（スターアニス）に続く２週連続のＧ１勝利。杉山晴紀調教師（４４）＝栗東＝は牡馬クラシック初勝利となった。２着に４番人気のリアライズシリウス、３着に９番人気のライヒスアドラーが入り、５着のフォルテアンジェロまでの上位５頭がダービー（５月３１日・東京）への優先出走権を獲得した。

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思いきった競馬をした松山くんの好判断が大きかったですね。ロブチェンが逃げる形は我々を含めてあまり想定になかったと思いますが、スタートも良くて枠も内だったので、リアライズシリウスが外から来た時も枠を生かしながら無理はさせずに行き切りました。最近は逃げていなかったのに、大一番でハナに行く決断ができたのは大したもの。去年の暮れに同じ舞台でＧ１を勝ちましたし、馬に対して自信を持っていたのでしょう。

松山くんはレースに合った位置取りだったり、馬に合った競馬をするのが上手で判断に迷いがないです。先週、桜花賞を勝って気分も良かったでしょうが、２週続けて人気馬でクラシックに臨むのは逆にプレッシャーでもあったはず。そんななかで展開を読んで結果を出すのは素晴らしいです。最後に差し返したように馬の能力も高い。次も期待できると思います。

２着のリアライズシリウスもいい競馬でした。津村くんは馬の癖も分かっていて、しっかりその力を引き出していました。最後にいい脚で差してきた上原（佑）厩舎の３着馬ライヒスアドラーを含め、上位３頭はデビューからずっと同じジョッキーが乗っていた馬。持ち味を知る強みが出たレースでもありました。

ダービーでも皐月賞の上位馬が中心にはなるでしょうが、距離が延びていい馬もいますし、別路線の馬も出てくると思います。ぜひ、またいい競馬を見せてほしいですね。（元ＪＲＡ調教師）