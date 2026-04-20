元TOKIO山口達也氏の長男・笑大郎 けがのためイベント出演見送り LDHが発表
TOKIOの元メンバー・山口達也氏の長男でLDH SCREAMの笑大郎がけがのためイベント出演を見送ることが19日、LDHの公式サイトで発表された。
【写真】父・山口達也氏に似てる!?けがのためイベント出演が見送られる笑大郎
サイトでは「【LDH SCREAM】D.LEAGUE 25-26 SEASON HYPE/VIBE BLOCK、DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY 出演者に関するお知らせ」と題したページを掲載。「いつもLDH SCREAMを応援いただき、誠にありがとうございます。メンバーの笑大郎につきまして、怪我のため、大事を取って下記イベントへの出演を見送ることとなりました」と伝えた。
見送るのは「D.LEAGUE 25-26 HYPE/VIBE」というイベントで、Meet & Greet には参加予定でMeet＆Greet（お見送り）は不参加となります」と伝えた。「DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY」も出演を見送る。
「笑大郎の出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。引き続き、LDH SCREAMへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】父・山口達也氏に似てる!?けがのためイベント出演が見送られる笑大郎
サイトでは「【LDH SCREAM】D.LEAGUE 25-26 SEASON HYPE/VIBE BLOCK、DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY 出演者に関するお知らせ」と題したページを掲載。「いつもLDH SCREAMを応援いただき、誠にありがとうございます。メンバーの笑大郎につきまして、怪我のため、大事を取って下記イベントへの出演を見送ることとなりました」と伝えた。
「笑大郎の出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただけますと幸いです。引き続き、LDH SCREAMへの温かいご声援をよろしくお願いいたします」と結んだ。