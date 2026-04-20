【ブンデスリーガ】ブレーメン 3−1 ハンブルガーSV（日本時間4月18日／ヴェーザーシュタディオン）

【映像】菅原由勢、正確なロングボール→相手DFが混乱

ブレーメンのDF菅原由勢が、正確なロングボールで攻撃の起点となった。対角線へ送った約50mのサイドチェンジから、相手DFにカードが提示される決定的な場面が生まれている。

日本時間4月18日に行われたブンデスリーガ第30節で、ブレーメンはホームでハンブルガーSVと対戦。「ノルトダービー」として知られる古豪同士の一戦は、序盤から激しい攻防が繰り広げられた。

右SBで先発出場した菅原は、37分に得意のピンポイントクロスで先制点をアシスト。攻撃では主に右WGユスティン・エンジンマーをサポートしつつ、守備でも冷静な対応を見せていた。

試合終盤に入っても、日本代表DFの影響力は衰えなかった。

2−1で迎えた85分、GK長田澪からパスを受けた菅原は、最前線のFWマルコ・グリュルがボールを要求した直後にロングボールを供給。滞空時間の長い約50mのサイドチェンジは、狙い通りグリュルのもとへ渡った。

オーストリア代表FWはファーストタッチで前に持ち出すと、対応が後手に回ったハンブルガーSVのDFベーカリー・ジャッタが足を出して阻止を試みる。しかし、ボールではなく足にかかってしまい、主審はファウルと判定。危険なタックルとしてレッドカードを提示した。

その後、このプレーはVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の助言を受けてOFR（オン・フィールド・レビュー）が行われ、最終的にレッドカードは取り消しに。判定はイエローカードへと変更された。

この場面はSNSでも話題となり、ファンからは「上手いな」「よく見えてる」「キレキレやな」「レッド取り消しか」「カード祭りだな」などの声が上がった。この試合ではイエローカードが計7枚、さらにスタッフも含めてレッドカードが3枚提示されるなど、荒れた展開となっていた。

前線への配球でも存在感を示した菅原は、残留争いも絡むダービーでの3−1の勝利に大きく貢献した。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）