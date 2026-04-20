5月2日に東京ドームで決戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が、5月2日に東京ドームで激突する。大一番へのカウントダウンが進む中、中谷は自身のインスタグラムに大注目の“3語”をつづった。

日本、いや世界のボクシングファンが注目しているビッグマッチまで、2週間を切った。決戦の時が迫る中、中谷が19日にインスタグラムを更新した。

後ろ姿の写真とともに「皆さん、本当にありがとうございました。必ず勝ちます。そして戻ってきます」とつづった後、英語の大文字で続けたのは「AND THE NEW」だった。

「AND THE NEW」は新王者誕生の際にコールされる言葉。闘志十分の“3語”に海外ファンも反応した。

「待ちきれない」

「祈ることしかできない」

「君の生き様は美しい……！！」

「モンスター狩りの時間だ！！」

「イノウエを5〜8ラウンドでKOするだろう」

「ビッグバンが勝利すべきだ！」

井上と中谷は昨年12月、サウジアラビア・リヤドでの同じ興行に登場。井上はアラン・ピカソ（メキシコ）に3-0判定勝ち。スーパーバンタム級転向初戦となった中谷も、セバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に3-0の判定勝ちを収めた。



（THE ANSWER編集部）