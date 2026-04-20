入社直後に「仕事は自分で探すものだ」と放置 →“社内ニート”状態になって退職した男性

新しい職場に入ったばかりの時は、誰だって早く仕事を覚えて戦力になりたいと思うものだ。しかし、真っ先にそのやる気を削いでしまうような、残念な上司の対応も少なくない。

投稿を寄せた40代男性（建築・土木技術職／年収550万円）は東証一部上場でホテルを運営する会社で、あまりに不親切な対応を受けた。

「もちろん役に立てるように取り組みました」しかし……

入社してすぐ、早く業務を覚えたいと考えた男性は、上司に具体的な指示を仰いだ。しかし、前向きな姿勢で接した男性に返ってきたのは、突き放すような一言だった。

「『仕事は自分で探すものだ』と言い放たれて、社内ニートになりました」

右も左も分からない新人にいきなり丸投げでは、身動きが取れなくなるのも無理はない。男性は「もちろん役に立てるように取り組みました」と書いているが、状況は好転しなかったようで、「半年後に退職しました」と振り返っている。

一方で、部下の提案を頭から否定する上司にうんざりしている人もいる。同じく投稿を寄せた30代男性（エンジニア／年収400万円）は、上司との意思疎通に限界を感じていた。

「否定から入る上司は長くコミュニケーションはとれません」

「仕事の進め方で自分の前職の経験を交えて色々提案をしてましたが、ほとんど否定から入ることが多々ありました」

前職の経験を活かして良かれと思って提案しても、最初から否定されてはやる気もなくなる。男性は冷ややかにこう見限っている。

「否定から入る上司は長くコミュニケーションはとれません」

仕事を教えず放置する姿勢と、新しい提案を反射的に拒む姿勢。どちらも部下の意欲を削ぐ、残念な振る舞いと言えそうだ。

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