寺西拓人と過ごす金曜夜から日曜の朝 『BAILA』表紙＆8ページ特集で“同せい気分”カット満載
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、28日発売のファッション雑誌『BAILA』6月号（集英社）の特別版表紙に登場する。ベッドに寝ころびながらドキッとする表情でこちらを見つめる寺西のカットが採用されている。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
8ページにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末を2人で一緒に過ごす”という設定で、撮影を決行。ベランダでの乾杯や大盛り上がりのピザパーティをはじめ、飼っている猫とじゃれ合ったり家事を分担しあったり、ベッドで一緒に過ごしたり…同せい気分を堪能できる、眼福写真が満載。
インタビューでは、「初めてのひとり暮らしの思い出は？」「寺西さんと一緒に暮らしたらどんな感じ？」など、日々の暮らしを軸にじっくりと話を聞く。さらに、timeleszのメンバー一人ひとりへのコメントも。さまざまな表情の寺西が詰まった内容となっている。
今号では創刊25周年号発売を記念して、自動車やハイブランドのバッグ、高級スキンケアなどが当たるスペシャルプレゼント企画も実施。同号ではほかにもTシャツをすてきに着こなすコツが詰まったファッション大特集など、役立つ情報＆ときめく特集が展開される。なお、通常版の表紙には俳優でバイラミューズとしても活躍中の川口春奈が起用されている。
【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人
8ページにわたる特集では、“金曜日の夜から日曜日の朝まで、週末を2人で一緒に過ごす”という設定で、撮影を決行。ベランダでの乾杯や大盛り上がりのピザパーティをはじめ、飼っている猫とじゃれ合ったり家事を分担しあったり、ベッドで一緒に過ごしたり…同せい気分を堪能できる、眼福写真が満載。
今号では創刊25周年号発売を記念して、自動車やハイブランドのバッグ、高級スキンケアなどが当たるスペシャルプレゼント企画も実施。同号ではほかにもTシャツをすてきに着こなすコツが詰まったファッション大特集など、役立つ情報＆ときめく特集が展開される。なお、通常版の表紙には俳優でバイラミューズとしても活躍中の川口春奈が起用されている。