◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げて７安打３失点で降板し、今季初勝利はお預けとなった。

初回は、先頭ジュリアンには投手返しのライナー性の打球はキム・ヘソンの正面を突いて遊ゴロ。続く２番モニアクは中飛、グッドマンは三ゴロに打ち取った。初回の最速は９７・７マイル（約１５７・２キロ）だった。

２回は２死からジョンストンにこの日初めてとなる安打を許したが、後続を打ち取り、３回も先頭キャロスに単打を許したが、１死一塁で迎えた１番ジュリアンを二ゴロ併殺打に仕留め、上々の立ち上がりを見せた。

だが３点リードの４回には遊撃内野安打と死球で２人の走者を背負うと、１死一、二塁からラムフィールドに右前適時打を浴びて２点差。さらに１死満塁の場面でカストロを迎えたが、９８・５マイル（約１５８・５キロ）直球で二ゴロ併殺打に打ち取って最少失点で切り抜けた。

２点リードの５回は、先頭のキャロスに左翼ソロを許すと、さらに９番マッカーシーに中前二塁打、１番ジュリアンには中前適時打を浴び、同点に。２死二塁からフリーマンに四球を与えたところで降板となった。４回２／３を投げて７安打３失点、最速は９８・５マイル（約１５８・５キロ）だった。

標高約１６００メートルで打球が飛びやすく「打者天国」と呼ばれるクアーズフィールドでは自身初登板だ。高地特有の酸素濃度の薄さもあるが、前日には「今のところは感じないですね、普通にやれてますね。投げてないので、まだわかりませんが、飛ぶ、飛ばないの前に、しっかり自分がパフォーマンスをできるように準備したいです」と、集中を高めていた。

前回１２日（同１３日）の本拠地・レンジャーズ戦では４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。今季初勝利とはならず、試合前時点では０勝２敗、防御率６・２３だった。