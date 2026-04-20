小林美駒騎手

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　小林美駒騎手が19日、福島競馬の日曜開催で1R、2R、4Rを制し、騎乗機会3連勝を達成。午前中だけで3勝を挙げる圧巻の活躍を見せた。前日の土曜にも1勝をマークしており、この週末は計4勝。各レースで安定した立ち回りを見せ、手綱さばきが冴え渡る2日間となった。

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R　リアアーテシアン（3着／5番人気）
2R　ヴィンテール（11着／11番人気）
3R　ニシノキンツバ（9着／13番人気）
5R　ホールドミーワンス（7着／6番人気）
7R　キャリーグレイス（2着／3番人気）
8R　メイショウピリカ（6着／9番人気）
9R　ロザーンジュ（4着／4番人気）
12R　ハルオーブ（8着／10番人気）

・4月19日（日）
福島
7R　ディアボリカドンナ（3着／3番人気）
8R　グロリアスヒーロー（10着／10番人気）
9R　デュアルアップ（16着／15番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R　エリースノー（7着／11番人気）
5R　ジーティーウブラブ（15着／16番人気）
7R　デルマエアロール（7着／9番人気）
12R　ベルファスト（2着／1番人気）

・4月19日（日）
福島
1R　セイウンサクラサケ（16着／14番人気）
2R　ブルームザスマイル（9着／10番人気）
3R　ミズノミヤコ（15着／5番人気）
6R　テンクウハット（12着／11番人気）
7R　キセキノエンジェル（8着／9番人気）
8R　ブリスフル（4着／15番人気）
12R　ライヴドライバー（15着／7番人気）

【福島4R】小林美駒が騎乗機会3連勝…今年の11勝目と絶好調

止まらぬ勢い、午前中で3勝

●小林美駒 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R　サノノキャニオン（14着／1番人気）
7R　ホーリーブライト（1着／8番人気）
12R　ラブカムーン（15着／11番人気）

・4月19日（日）
福島
1R　ヨドノティアラ（1着／1番人気）
2R　ベルソテイラ（1着／2番人気）
4R　アラクラン（1着／3番人気）
5R　クロノレガリス（16着／6番人気）
7R　アクアリッズ（9着／8番人気）
12R　ジーティームッシュ（2着／5番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
中山
3R　コーリンクレア（9着／9番人気）

・4月19日（日）
中山
2R　カウガールハット（9着／12番人気）
5R　フレンドモナコ（4着／6番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
2R　スカーレットジーン（9着／16番人気）

・4月19日（日）
福島
1R　ラインカシウス（15着／13番人気）
2R　スズノボンライミー（14着／9番人気）
5R　イッツオンリーラブ（13着／16番人気）
12R　カルツァクライン（14着／13番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
4R　ホウオウモチーヴ（7着／5番人気）
5R　ブルーリファール（11着／7番人気）

・4月19日（日）
福島
4R　アスクハッピーマン（6着／8番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください