小林美駒が日曜福島で3連勝の大暴れ…女性ジョッキー結果
小林美駒騎手が19日、福島競馬の日曜開催で1R、2R、4Rを制し、騎乗機会3連勝を達成。午前中だけで3勝を挙げる圧巻の活躍を見せた。前日の土曜にも1勝をマークしており、この週末は計4勝。各レースで安定した立ち回りを見せ、手綱さばきが冴え渡る2日間となった。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R リアアーテシアン（3着／5番人気）
2R ヴィンテール（11着／11番人気）
3R ニシノキンツバ（9着／13番人気）
5R ホールドミーワンス（7着／6番人気）
7R キャリーグレイス（2着／3番人気）
8R メイショウピリカ（6着／9番人気）
9R ロザーンジュ（4着／4番人気）
12R ハルオーブ（8着／10番人気）
・4月19日（日）
福島
7R ディアボリカドンナ（3着／3番人気）
8R グロリアスヒーロー（10着／10番人気）
9R デュアルアップ（16着／15番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R エリースノー（7着／11番人気）
5R ジーティーウブラブ（15着／16番人気）
7R デルマエアロール（7着／9番人気）
12R ベルファスト（2着／1番人気）
・4月19日（日）
福島
1R セイウンサクラサケ（16着／14番人気）
2R ブルームザスマイル（9着／10番人気）
3R ミズノミヤコ（15着／5番人気）
6R テンクウハット（12着／11番人気）
7R キセキノエンジェル（8着／9番人気）
8R ブリスフル（4着／15番人気）
12R ライヴドライバー（15着／7番人気）
【福島4R】小林美駒が騎乗機会3連勝…今年の11勝目と絶好調止まらぬ勢い、午前中で3勝
●小林美駒 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
1R サノノキャニオン（14着／1番人気）
7R ホーリーブライト（1着／8番人気）
12R ラブカムーン（15着／11番人気）
・4月19日（日）
福島
1R ヨドノティアラ（1着／1番人気）
2R ベルソテイラ（1着／2番人気）
4R アラクラン（1着／3番人気）
5R クロノレガリス（16着／6番人気）
7R アクアリッズ（9着／8番人気）
12R ジーティームッシュ（2着／5番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
中山
3R コーリンクレア（9着／9番人気）
・4月19日（日）
中山
2R カウガールハット（9着／12番人気）
5R フレンドモナコ（4着／6番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
2R スカーレットジーン（9着／16番人気）
・4月19日（日）
福島
1R ラインカシウス（15着／13番人気）
2R スズノボンライミー（14着／9番人気）
5R イッツオンリーラブ（13着／16番人気）
12R カルツァクライン（14着／13番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・4月18日（土）
福島
4R ホウオウモチーヴ（7着／5番人気）
5R ブルーリファール（11着／7番人気）
・4月19日（日）
福島
4R アスクハッピーマン（6着／8番人気）
※主催者発表のものと照らし合わせください