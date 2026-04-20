小林美駒騎手が19日、福島競馬の日曜開催で1R、2R、4Rを制し、騎乗機会3連勝を達成。午前中だけで3勝を挙げる圧巻の活躍を見せた。前日の土曜にも1勝をマークしており、この週末は計4勝。各レースで安定した立ち回りを見せ、手綱さばきが冴え渡る2日間となった。

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

福島

1R リアアーテシアン（3着／5番人気）

2R ヴィンテール（11着／11番人気）

3R ニシノキンツバ（9着／13番人気）

5R ホールドミーワンス（7着／6番人気）

7R キャリーグレイス（2着／3番人気）

8R メイショウピリカ（6着／9番人気）

9R ロザーンジュ（4着／4番人気）

12R ハルオーブ（8着／10番人気）

・4月19日（日）

福島

7R ディアボリカドンナ（3着／3番人気）

8R グロリアスヒーロー（10着／10番人気）

9R デュアルアップ（16着／15番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

福島

1R エリースノー（7着／11番人気）

5R ジーティーウブラブ（15着／16番人気）

7R デルマエアロール（7着／9番人気）

12R ベルファスト（2着／1番人気）

・4月19日（日）

福島

1R セイウンサクラサケ（16着／14番人気）

2R ブルームザスマイル（9着／10番人気）

3R ミズノミヤコ（15着／5番人気）

6R テンクウハット（12着／11番人気）

7R キセキノエンジェル（8着／9番人気）

8R ブリスフル（4着／15番人気）

12R ライヴドライバー（15着／7番人気）

【福島4R】小林美駒が騎乗機会3連勝…今年の11勝目と絶好調

止まらぬ勢い、午前中で3勝

●小林美駒 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

福島

1R サノノキャニオン（14着／1番人気）

7R ホーリーブライト（1着／8番人気）

12R ラブカムーン（15着／11番人気）

・4月19日（日）

福島

1R ヨドノティアラ（1着／1番人気）

2R ベルソテイラ（1着／2番人気）

4R アラクラン（1着／3番人気）

5R クロノレガリス（16着／6番人気）

7R アクアリッズ（9着／8番人気）

12R ジーティームッシュ（2着／5番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

中山

3R コーリンクレア（9着／9番人気）

・4月19日（日）

中山

2R カウガールハット（9着／12番人気）

5R フレンドモナコ（4着／6番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

福島

2R スカーレットジーン（9着／16番人気）

・4月19日（日）

福島

1R ラインカシウス（15着／13番人気）

2R スズノボンライミー（14着／9番人気）

5R イッツオンリーラブ（13着／16番人気）

12R カルツァクライン（14着／13番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・4月18日（土）

福島

4R ホウオウモチーヴ（7着／5番人気）

5R ブルーリファール（11着／7番人気）

・4月19日（日）

福島

4R アスクハッピーマン（6着／8番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください