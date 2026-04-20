「人ってこんな加速するんだ」「W杯確定やろな」世界的にも唯一無二の武器炸裂！森保J戦士の“猛烈１G１A”にファン喝采「もはや理不尽」
世界的にも唯一無二の武器だ。
現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンと対戦。２−２で延長戦に突入した後、96分から102分の間に４ゴールを奪う固め打ちを見せた結果、、最終的に６−２で勝利し、決勝進出を果たした。
旗手はベンチスタートとなった一方、前田はCFで先発。すると、開始わずか１分だった。28歳の日本代表FWは相手GKに猛プレスをかけて先制点を奪取。３か月ぶりに得点し、今季の得点数を９に伸ばした。
頼もしい前田はさらに102分、再び凄まじいプレッシャーでボールをかっさらい、ベンジャミン・ニグレンのチーム６点目を完璧にアシストしてみせた。
一瞬で差をつける圧倒的なスピード、疲れを知らない無尽蔵のスタミナ。SNS上は、改めて証明された前田の卓越した能力を絶賛する声で溢れている。
「大然の前では一瞬の油断も許されない」
「GKからすれば『ふざけんな』って感じやろな。もはや理不尽」
「人ってこんな加速するんだ」
「人間が通常想像する加速の範囲を超えてる(笑)」
「スピード違反にも程がある」
「戦術大然（鬼プレス）があるだけでW杯に連れていく価値はある」
「圧倒的なスピード 大然はW杯確定やろな」
北中米ワールドカップでの活躍を期待する声が少なくない。世界に誇る韋駄天は、森保ジャパンのキーマンの１人になるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異のプレス！前田大然が開始１分弾＆完璧アシスト
現地４月19日に開催されたスコティッシュカップ準決勝で、前田大然と旗手怜央を擁するセルティックが、セント・ミレンと対戦。２−２で延長戦に突入した後、96分から102分の間に４ゴールを奪う固め打ちを見せた結果、、最終的に６−２で勝利し、決勝進出を果たした。
旗手はベンチスタートとなった一方、前田はCFで先発。すると、開始わずか１分だった。28歳の日本代表FWは相手GKに猛プレスをかけて先制点を奪取。３か月ぶりに得点し、今季の得点数を９に伸ばした。
一瞬で差をつける圧倒的なスピード、疲れを知らない無尽蔵のスタミナ。SNS上は、改めて証明された前田の卓越した能力を絶賛する声で溢れている。
「大然の前では一瞬の油断も許されない」
「GKからすれば『ふざけんな』って感じやろな。もはや理不尽」
「人ってこんな加速するんだ」
「人間が通常想像する加速の範囲を超えてる(笑)」
「スピード違反にも程がある」
「戦術大然（鬼プレス）があるだけでW杯に連れていく価値はある」
「圧倒的なスピード 大然はW杯確定やろな」
北中米ワールドカップでの活躍を期待する声が少なくない。世界に誇る韋駄天は、森保ジャパンのキーマンの１人になるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】驚異のプレス！前田大然が開始１分弾＆完璧アシスト