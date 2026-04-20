「柔道・全日本女子選手権」（１９日、横浜武道館）

体重無差別で争われ、普段は６３キロ級で闘う初出場の渡辺聖子（２６）＝警視庁＝が、決勝で米川明穂（コマツ）を旗判定３−０の末に下して優勝した。１９８６年の第１回大会を制した６１キロ級（現６３キロ級）の八戸かおりに次ぐ軽さで、平成以降では最軽量の制覇となった。

アイドルばりの笑顔がはじけた。渡辺は初出場優勝を果たし「皇后杯の舞台に立てることは誇り。自分の柔道を出し切ろうと思って全力で戦った」と実感を込めた。

準決勝までを順調に勝ち進み、決勝は３階級上の米山と対戦。３７キロも重い相手に力負けせず果敢に技をかけ続け、最後は旗判定３−０で文句なしの勝利をつかんだ。

名前は永遠のアイドル・松田聖子が由来ではないものの、あだ名はもちろん「聖子ちゃん」。５人きょうだいの三女で、父の影響により３歳から柔道を始めた。身長１６８センチ、体重６３キロと細身ながらスクワットは１６５キロを担ぎ、懸垂は２５キロのプレートを腰につるして引ける怪力自慢。長い手足を生かして奥襟をつかみ、相手の頭を下げる形を得意とする。

夢は２０２８年ロサンゼルス五輪での金メダル獲得。６３キロ級の選考レースは、２５年世界選手権を制した嘉重春樺（ブイ・テクノロジー）が頭一つ抜けている状況だが、過去の対戦成績では３勝１敗と勝ち越しており、逆転での代表切符を見据える。「講道館杯で優勝して、グランドスラム東京では直接対決して勝ちたい」。“力自慢の聖子ちゃん”が虎視たんたんと夢舞台を狙う。

◇渡辺聖子（わたなべ・せいこ）１９９９年７月２９日、福島県出身で神奈川県育ち。経験者の父の影響で３歳から柔道を始めた。浜岳中から横須賀学院高を経て、帝京大に進学した。２０２５年全日本選抜体重別選手権３位。５人きょうだい（姉２人、兄１人、妹１人）の三女。１６８センチ、６３キロ。