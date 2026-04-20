◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

１５０キロのストレートに、フォークのキレもある。井上は確かに素晴らしい資質を持っているよ。

でも、なあ。４回のピッチングだよ。味方のエラーやボテボテの内野安打と不運な部分はあった。しかしオスナになぜ、あんな内角への球（カットボール）を投げるかね。２回の第１打席を思い出してほしいんだ。カウント２―１から外角の真っすぐをストライクに取られた時、オスナは球審にクレームをつけている。それは開いて構えているから、外角が遠く見えているということなんだよ。だから内角へはボール気味に投げて最後は外で勝負すれば打ち取れるのに…。

２点リードされた５回の打席では代打を送られなかった。首脳陣としては井上に「立ち直ってくれ」という激励だよ。それなのに、その裏、２安打と四球では交代もやむなしさ。

２ケタ勝てる投手と期待されながら、壁を越えられないのは、自分のペースで投げているだけで、相手の打者が見えていないということ。そして、ベンチの気遣いを意気に感じるような心の強さがないこと。自分だけで野球をやっているんじゃないことを、なんとか分かってほしいんだよな。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）