◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１９日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ブルージェイズの岡本和真内野手が１９日（日本時間２０日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、初回に２点適時二塁打を放った。

ダイヤモンドバックス先発ネルソンが立ち上がりから不安定で、ブ軍は初回に３連打で２点を先取。さらに２連打で３点目を挙げ、６番ヒメネスも安打で６連打。無死満塁で打席に入った岡本は、左翼手の頭上を越える２点適時二塁打を放ち、５―０と突き放した。

岡本はこれまでの５打点はすべて１打点ずつ挙げており、マルチ打点はこの日が初だった。

その後ルークスの適時二塁打で岡本は二塁から生還し、８点目。球団タイ記録となる初回８点の先制パンチを放った。

岡本は前日１８日の同カードでは、一時同点の適時打を放つなど４打数で４試合ぶりのマルチ安打となる２安打をマークし、打率を２割５厘としていた。

チームは４連敗中。直近１５試合で得点はメジャー２６位、得点圏打率２９位、失点２５位、３勝１２敗は最下位の３０位と、４月に入って６連敗もするなど２つの大型連敗を喫していたが、安打がつながり、大量点を手にした。