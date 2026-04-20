「関西学生野球、立命大４−２関学大」（１９日、ほっともっと神戸）

第３節の２回戦２試合が行われ、立命大は関学大を４−２で下し、２連勝で勝ち点１とした。広島・新井貴浩監督の長男で、関学大の新井亮規浩内野手（４年・関西学院、写真）はリーグ戦デビューから出場３試合連続となる安打をマークした。

塁上では両腕を振り上げ、ベンチを鼓舞した。父と同じ背番号２５をつけた新井がまた快音を響かせた。見せ場は２点を追う九回先頭。代打で打席に立った。

対峙（たいじ）したのはプロ注目の立命大・有馬。「最終回、先頭バッターでなんとか塁に出たい」と２ボールとなった３球目、左腕の１４４キロ速球をうまくはじき返し中前へ。得点にはつながらずも、「ヒットで塁に出られたことはよかった」とうなずいた。

１２日の関大戦（甲子園）では代打からリーグ戦初出場。初打席で初安打を放つなど２安打をマークした。１８日・立命大戦（ほっともっと）でも代打で左前打を放っており、出場３試合連続安打と結果を残している。好調の要因には「いい緊張感で入れているのがいいのかな」と語った。ただ、チームは２節連続で勝ち点を逃した。新井は「あと２節、なんとか勝ち点を取りたい」と気合を込めた。

◆新井亮規浩（あらい・あきひろ）２００４年９月１０日生まれ、２１歳。広島県出身。１８４センチ、８５キロ。右投げ左打ち。内野手。幼稚園の頃に兵庫に移住し、関西学院中１年から本格的に野球を始めた。関西学院では２年秋にベンチ入りし、地区大会予選で代打で公式戦デビュー。関学大では今年４月１２日・関大戦（甲子園）でリーグ戦初出場し初安打。父と同じ背番号２５。