開催：2026.4.20

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 6 - 3 [レイズ]

MLBの試合が20日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとレイズが対戦した。

パイレーツの先発投手はミッチ・ケラー、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

1回裏、3番 ブライアン・レイノルズ 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 1-0 TB

5回表、8番 ハンター・フェドゥシア 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 PIT 1-2 TB

5回裏、2番 ニコラス・ゴンザレス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-2 TB、3番 ブライアン・レイノルズ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 4-2 TB

6回裏、9番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 5-2 TB

8回裏、6番 ニック・ヨーク 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 6-2 TB

9回表、2番 フニオール・カミネロ 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 PIT 6-3 TB

試合は6対3でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのミッチ・ケラーで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 05:11:07 更新