開催：2026.4.20

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 8 - 4 [オリオールズ]

MLBの試合が20日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。

3回裏、1番 スティーブン・クワン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-0 BAL

4回裏、3番 ホセ・ラミレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 BAL、7番 フアン・ブリト 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-0 BAL、9番 ブラヤン・ロッキオ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-0 BAL

5回表、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 CLE 5-3 BAL、6番 ディラン・ビーバーズ 4球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 CLE 5-4 BAL

5回裏、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 6-4 BAL

8回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 8-4 BAL

試合は8対4でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのマシュー・フェスタで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-20 05:22:11 更新