2026年4月20日（月） MLB ガーディアンズ vs オリオールズ 試合結果
開催：2026.4.20
会場：プログレッシブ・フィールド
結果：[ガーディアンズ] 8 - 4 [オリオールズ]
MLBの試合が20日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。
ガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨ、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。
3回裏、1番 スティーブン・クワン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 1-0 BAL
4回裏、3番 ホセ・ラミレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 2-0 BAL、7番 フアン・ブリト 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-0 BAL、9番 ブラヤン・ロッキオ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 5-0 BAL
5回表、1番 テーラー・ウォード 4球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでオリオールズ得点 CLE 5-3 BAL、6番 ディラン・ビーバーズ 4球目を打ってセカンドゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでオリオールズ得点 CLE 5-4 BAL
5回裏、3番 ホセ・ラミレス 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 6-4 BAL
8回裏、9番 ブラヤン・ロッキオ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 8-4 BAL
試合は8対4でガーディアンズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はガーディアンズのマシュー・フェスタで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-20 05:22:11 更新