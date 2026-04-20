◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥 《12回戦》 WBA1位・WBC1位・WBO1位・中谷潤人（2026年5月2日 東京ドーム）

前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人が19日、強化合宿を行っていた米ロサンゼルスから羽田空港に帰国した。サングラス姿で到着ゲートに姿を見せ「今までにないくらい悔いなく、いい練習を積んで帰ってこられた。バッチリ仕上がった」と充実感をにじませた。

2週間を切った井上尚との“世紀の一戦”に向け、約1カ月の集中スパーリングで約100ラウンドを消化。「どのスタイルにも対応できる自分をつくり上げてきた」とタイプの異なる4選手を仮想・尚弥に見立て「倒すというファイターの心は持っている。そこのアクションは起こしたい」とKO決着を宣言した。

興行チケットは完売。日本ボクシング興行最多の動員数となることは決定的。海外ブックメーカーは井上尚がやや有利と予想も「5月2日に見返すだけかな。気持ちで5万5000人の皆さんを満足させたい」。静かな口調ながら、モンスター撃破への強い気持ちを言葉に込めた。