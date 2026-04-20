国学院大OBの伊地知賢造

国学院大で箱根駅伝に4年連続出走し、現在はヤクルト陸上部に所属する伊地知賢造が自身のSNSで結婚を発表した。着物姿の2ショットとともに「これから明るい家庭を築いていこうと思います！！」とつづっている。コメント欄には「ひゃー おめでとうございます」「え！！！おめでとう」と祝福の声が寄せられている。

24歳の伊地知は19日、自身のインスタグラムを更新。「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆様へ 私事ですが、今年の2月にかねてお付き合いしていた方と結婚いたしました これから明るい家庭を築いていこうと思います！！ まだまだ未熟者ですが暖かく見守っていただけたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします！」と入籍を報告した。

投稿には着物姿で手を取り合い、笑顔で向かい合う写真が添えられている。コメント欄には「ひゃー おめでとうございます 我が息子の様に嬉しいです 末永くお幸せに」「え！！！おめでとう」「ご結婚おめでとうございます 末永くお幸せに」「伊地知選手 ご結婚おめでとうございます」などと祝福が相次いだ。

伊地知は国学院大1年時の第97回大会で箱根駅伝に初出走。8区を走り、1時間5分19秒で区間9位だった。2年時は2区12位、3年時は5区7位、4年時は1区17位と4年連続で箱根路を駆け、2024年4月にヤクルトに入社した。ベストタイムは5000メートル13分40秒51、1万メートル28分21秒83、ハーフマラソンは1時間02分22秒。



（THE ANSWER編集部）