「第23回福島牝馬S」が19日、福島競馬場で行われ、9番人気コガネノソラが差し切りV。一昨年クイーンS以来となる重賞2勝目を挙げ、ヴィクトリアマイル（5月17日、東京）の優先出走権を獲得した。管理する菊沢隆徳師（56）、鞍上の菊沢一樹（28）は、19年七夕賞（ミッキースワロー）以来2度目の父子タイトルとなった。

「よっしゃ〜！」。1万4103人のファンが駆けつけた福島競馬場に菊沢の雄叫びが響いた。コガネノソラをVに導き、自身2度目の重賞制覇。「素晴らしい馬の騎乗依頼をいただいて、チャンスだと思っていた。馬の力を発揮することができて良かった」と喜びを爆発させた。

道中は中団外めで待機。「イメージ通りのポジショニング」で、しっかり脚をためた。4角までスムーズに運び、直線は外めから力強い伸び。上がり3F34秒1の末脚で、先に抜け出したジョイフルニュースをあっさりのみ込んだ。

初コンビだったが不安はなかった。「競馬を見て調教に乗って、この馬のストロングポイントや癖、能力を感じていた」。父の菊沢師は息子の好エスコートにびっくり。「いいタイミングでの仕掛けだったんじゃないかな。今日は褒めます」と満面の笑みを浮かべた。

昨年の小倉牝馬Sの後に骨折が判明、苦難も乗り越えて久々の勝利を飾った。賞金もきっちり加算。次走は優先出走権を得たヴィクトリアMを含め、さまざまなレースが選択肢に入る。鞍上が「上のステージでも楽しみ」と評価する5歳牝馬。この勝ちっぷりなら、大舞台での“父子鷹”も夢ではない。

◆コガネノソラ 父ゴールドシップ 母マイネヒメル（母の父ロージズインメイ）21年5月6日生まれ 牝5歳 美浦・菊沢厩舎所属 馬主・ビッグレッドファーム 生産者・北海道新冠町のビッグレッドファーム 戦績13戦5勝（重賞2勝目） 総獲得賞金1億2708万8000円 馬名の由来は黄金の空。