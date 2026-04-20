「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）

猛虎が止まらない。阪神が３試合連続の逆転勝ちで今季４度目の３連勝。中日相手の開幕６連勝は１リーグ時代を含めて球団史上初の快挙となった。同点の六回に近本光司外野手（３１）が勝ち越し適時打。佐藤輝明内野手（２７）が七回にバックスクリーンにダメ押しの５号ソロを放った。虎の４番はリーグ単独トップの１９打点。首位ヤクルトを０・５差で追走する。

一瞬だった。まばたき厳禁の一発。佐藤輝が奏でた快音から少し遅れて歓声が響き、白球はバックスクリーンへ吸い込まれた。「低い当たりで、すごくいい打球だったなと思います」。打球速度１８０キロ、飛距離１２５メートルの５号ソロ。「ポケモンベースボールフェスタ」の最終日に、ピカチュウの１０まんボルト級の衝撃を与えた。

豪快弾が飛び出したのは１点リードの七回。先頭で根尾の直球をはじき返した。打った瞬間に確信したかと思ったが「いってくれ、という感じですよね。入ったんで良かったです」。疑心暗鬼になるのは１打席目のことがあったからだ。

約３時間前へ巻き戻すと、１点ビハインドの初回１死二塁から中堅へ大飛球を放った。あと数センチでフェンスオーバーだったが、わずかに及ばず適時三塁打。塁上では喜びと悔しさの感情が交錯した。「さすがに入ってほしいでしょ。入ってほしかった」と笑った。

三塁打に本塁打、そして２点ビハインドの五回１死満塁では反撃の犠飛と３打点。「犠牲フライの場面もチャンスをつくってもらった。何とか、ああいう形で打点を挙げられたので、それは感謝ですね」。４番にどっしりと座り、リーグトップの１９打点。これも味方が得点圏で回してくれるからだ。

お立ち台では「あざーす」と気分の良さが言葉にも乗った。３体のピカチュウとの記念撮影では満面の笑み。それをスタンドから子どもたちが目に焼きつけていた。日曜日は１３打数７安打で打率・５３８。「たまたまじゃないですか」と言うが、少年少女に夢を与えることも使命の一つ。週末にヒーローとなり、また憧れの的となった。

「打率より、そこが大事」と長打率と出塁率の合算で割り出されるＯＰＳを重視している。０・９００を超えれば優秀とされるが、２０試合で驚異の１・００超え。この日も２打席目はきっちりと四球を選び、「もっと選んでいきたい」と高みを目指している。

チームは３戦連続の逆転勝ちで今季４度目の３連勝。開幕から中日戦６連勝は球団史上初となった。２１日からは今季初の横浜での３連戦。「目の前の試合に集中して、勝ちを積み重ねていきたい」。チームも、佐藤輝も勢いが止まる気配を感じさせない。