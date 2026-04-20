「阪神７−５中日」（１９日、甲子園球場）

相手に傾きかけた流れを、阪神・森下が引き戻した。先制された直後に反撃ののろしを上げる適時打。甲子園の空気を一振りで変えた。

「先制されていたし、余計なことは考えずに、まずは１点という気持ちでいた。得点につながってよかった」

２点を先制された初回１死二塁の好機で、高橋宏の甘く入った変化球を捉えた。痛烈な打球は左翼線への適時二塁打。大歓声に包まれる中、ベース上で３度手をたたき、盛り上がるベンチへ向かって両手を上げた。打線に火をつける一打を放つと、佐藤輝、大山と続き、一気に試合をひっくり返した。

これで今季最長に並ぶ４試合連続安打。さらに３連戦全てで打点をマーク。現在１７打点で、リーグトップをいくチームの主砲・佐藤輝とは２打点差。連日持ち前の勝負強さが光っている。

また、対中日戦は今季６試合で打率・３３３、３本塁打、８打点と大暴れ。完全に竜キラーとなっている。ただ、満足しているわけではない。「今日だけじゃなくて、継続的にやりたい」と力を込めた。

ヒヤッとする場面もあった。五回１死二、三塁で、高橋宏の抜けた直球が背中に直撃。痛みにもん絶し、一時ベンチ裏へ下がり治療。球場は騒然となったが、走ってグラウンドに戻ってくると、スタンドからは大きな拍手が起きた。試合後も死球については「大丈夫です」と笑顔。大事には至ってないようだ。

体の強さも森下の特徴だ。プロのキャリアでケガをした際も悲観はせず。「自分の体と向き合う時間が増えた」とプラスに捉えた。得た経験を今につなげている。練習前には入念にストレッチを行う。すべては試合に出続け、活躍するため。準備を怠ることはない。

この３連戦は、打ちに打ちまくり、チームの連勝に貢献した森下。移動日を挟み、２１日からは地元横浜に今季初凱旋。勢いを止めることなく、快音を響かせていく。