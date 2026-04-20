「ファーム・西地区、阪神３−１９広島」（１９日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

守乱、投壊。１９失点を喫したチームに阪神・平田２軍監督は怒りを通り越して、あきれた様子だった。「しょうもない試合だった」。苦笑しながら球場から引き揚げた。

先発の今朝丸は３回１０安打４四球１０失点。広島打線に痛打を許したが、自責点はわずかに「１」。山田による２失策など守備に足を引っ張られた形となった。指揮官は「ボール自体は悪くなかった。粘りきれなかった。味方のミスで粘ってこそ、また成長になる」と責めなかった。

山田は二回の守備で平凡なゴロをファンブル。三回は悪送球とミスを連発。三回の攻撃時に代打・百崎を送られ懲罰交代となった。「代わりはおるから。山田の場合は守備が売り。それも俺に言わせるとイージーなミス。難しいゴロでもなんでもない。エラーが全て失点に絡んでるやん」と交代の理由を説明した。

山田に代わって遊撃に就いた百崎はダイビングキャッチで２度も好守。さらに２安打を放つなど光るものもあった。「競争だから。ミスをしながら覚えるもの。これで山田も一回り大きくなってくれれば」と平田監督。競争を促し、若虎の成長を願った。