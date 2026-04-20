「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）

勝利の瞬間、帽子からはみ出た長い髪をなびかせながら手をたたいた。プロ初先発で５回を２安打１失点。プロ初勝利を手にしたヤクルトのドラフト４位・増居（トヨタ自動車）は「ホッとしています」と白い歯を見せた。

ロックユニット「Ｂ’ｚ」の熱狂的なファンで、髪形は稲葉浩志をイメージしているほど。登場曲は「さまよえる蒼い弾丸」を選び、「小学校の時からいつ聴いても気持ちが上がる。思い入れもあります」と奮起した。

ポーカーフェースでマウンドさばきも落ち着いていた。直球が走り変化球もさえた。三回まで完全投球。４番・ダルベックに対しては二回と四回にいずれも空振り三振に抑え「長打になりそうなボールだけ避けた」と涼しい顔だ。

神宮デビューの晴れ舞台。大好きなＢ’ｚの曲が響き渡ったことも好投の要因かもしれない。「こんなに幸せなことはない。好きなものを流してマウンドに上がる以上、ふがいないピッチングをしたくないという緊張もあった」と語った。

大抜てきした池山監督は「神宮のいい舞台で投げてもらいたいと思っていた。よく投げた」と絶賛。遅咲きの新人がどでかい仕事を成し遂げ首位の座も守った。増居は「この舞台で活躍することで恩返しできれば」とお世話になった周囲に感謝。「ｕｌｔｒａ ｓｏｕｌ」で先発ローテに定着し、ツバメ軍団やファンに恩返しをする。

◆増居 翔太（ますい・しょうた）２０００年５月２５日生まれ、滋賀県出身。１７３センチ、７４キロ。左投げ左打ち。彦根東２年夏、３年春に甲子園出場。慶大−トヨタ自動車を経て２５年度ドラフト４位でヤクルト入団。自身と同じく小柄で左腕のヤクルト石川が目標。