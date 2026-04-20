俳優の柴咲コウが19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演し、友達が少ないと明かした。

俳優、歌手、映画監督、アパレルブランド立ち上げなどに加え、今回は初めてフェスの総合プロデュースも行うことで、大変では？と言われた柴咲は「私の場合、友達も少ないんですけど、友達を沢山持っている友達と結構つながっているので、その人たちが人をつないでくれるなって思うんですよね」と説明。

さらに「なので、自分ができないことは沢山あるんだけど、そういう方たちが助けてくれるなって思って。そういう縁を大切にしたいなと思います。これからも」と語った。

それを聞いたシンガー・ソングライターの山本彩は「あまり芸能界とかにお友達が少ない？それとも、そもそもお友達が少ない？」と聞き、「私もそういうタイプなんです。どっちにもあまりいないタイプなんで」と明かすと、柴咲も「私もそうです。どっちにもいないです」と答えていた。

また、予備校講師でタレントの林修を友達にどうか？と勧められ、スタジオではフェスのスタッフに…などという声が上がると「あ、音声が聞こえなくなっちゃった」と言い、ほほ笑んでいた。