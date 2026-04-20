「女子ゴルフ・ＫＫＴ杯バンテリン・レディース・最終日」（１９日、熊本空港ＣＣ＝パー７２）

高橋彩華（２７）＝サーフビバレッジ＝が５バーディー、１ボギーの６８でラウンド。大会記録に並ぶ通算１４アンダーとし、ともに首位発進した鈴木愛（３１）＝セールスフォース＝との一騎打ちを１打差で制した。２週前のヤマハ・レディース葛城に続く今季２勝目で、通算４勝目。同９アンダーの３位には佐久間朱莉（２３）＝大東建託＝と木戸愛が並んだ。

２打差リード、ともに３オンの最終ホール。ファーストパットをカップ横に置いた高橋彩は、鈴木の結果にかかわらず“入れれば勝ち”の１０センチをマークする“儀式”をすっ飛ばし、“お先”に沈めて優勝を決めた。「あれ？って。一瞬、勝ちかどうか分かんなくなって」と苦笑いで振り返った。

複数回優勝今季一番乗りで、通算４勝目。緊張というよりは“天然”の発露だったようだ。

とはいえ、猛者の鈴木との一騎打ちは、激闘ではあった。ともに２バーディーで迎えた８番パー３。鈴木はティーショットがバンカーのアゴについて、２打目はグリーンに乗っただけ。高橋彩は４メートルのバーディーパットを残していたが、鈴木が１０メートルはあろうかというパーパットをねじ込む。「マジか。あれを入れちゃうんだ」と驚きながらも、自らはバーディーを決める。

１３アンダーで並んでハーフターン。「（鈴木は）勝負を分かっているな」と感じながらプレーを続けていたが、後半になって「楽しくなってきた」と、デッドヒートの妙味を味わっている自分に気づいた。

終わってみれば、大会記録（２１年、山下美夢有）に並ぶ通算１４アンダー。「１８ホールのプレーオフをやった感じ。しんどかった」と振り返る熱戦を制し、完全に実力者の仲間入りだ。「一番高い馬刺しを食べて」と言い残し、熊本にしばしの別れを告げた。