逢田珠里依（C）細居幸次郎／集英社

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【モデルプレス＝2026/04/20】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。

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◆逢田珠里依、抜群プロポーション披露


逢田は、4thシングル「電話番号教えて！」が発売中の≒JOYのメンバー。今号では、ランジェリー姿でふんわりとした美しいバストを披露している。

◆表紙は十味


今号の表紙は十味。そのほか、豊田ルナ、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんらも登場する。（modelpress編集部）

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