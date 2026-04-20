≒JOY逢田珠里依、ランジェリー姿でふんわり美バスト披露
【モデルプレス＝2026/04/20】指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOY（ニアリーイコールジョイ）の逢田珠里依が、4月20日発売の「週刊プレイボーイ」18号（集英社）に登場。美しいバストを披露している。
【写真】指原Pアイドル、美ボディ際立つ白ビキニ姿
逢田は、4thシングル「電話番号教えて！」が発売中の≒JOYのメンバー。今号では、ランジェリー姿でふんわりとした美しいバストを披露している。
今号の表紙は十味。そのほか、豊田ルナ、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんらも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】指原Pアイドル、美ボディ際立つ白ビキニ姿
◆逢田珠里依、抜群プロポーション披露
逢田は、4thシングル「電話番号教えて！」が発売中の≒JOYのメンバー。今号では、ランジェリー姿でふんわりとした美しいバストを披露している。
◆表紙は十味
今号の表紙は十味。そのほか、豊田ルナ、石田千穂、奥津マリリ、杉井みぃ、ときちゃんらも登場する。（modelpress編集部）
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